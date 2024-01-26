نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لردع المخالفين.. إزالة سقف خرساني مخالف بعقار في حي الدقي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، اليوم الجمعة، قرار إزالة لصب سقف خرساني لغرف أعلى سطح العقار رقم 10 شارع عكاشة بالدقي.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجميع رؤساء الأحياء والمدن، بإزالة مخالفات البناء، حرصًا على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين وكذلك المواجهة الحازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأى مخالفة يتم ضبطها.

المخالفات

المخالفات

المخالفات