عضو التنسيقية: جناحنا بمعرض الكتاب يشمل 11 إصدارا للأعضاء ويشهد إقبالا كثيفا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 08:28 مساءً -

أعرب الدكتور عبد الله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخره بمستوى الحضور من التنسيقية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، موضحا أن جزء كبير من أعضاء التنسيقية يساهم في مساعدة رواد المعرض اقتناء الكتب والمؤلفات المختلفة.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن جناح التنسيقية بالمعرض يشهد إقبالاً كبيرًا من الحضور، فيتم عرض مؤلفات أعضاء التنسيقية، فضلا عن عرض كتاب "ويبقى الأثر الذي يتناول السيرة الذاتية للنائب الراحل أحمد زيدان، لافتا إلى أن هناك 11 إصدارا لأعضاء التنسيقية والتي تتنوع بين المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية.

ولفت الدكتور عبد الله الشريف، إلى أن التنوع والزخم ينبع من تشكيلة تتميز بها كوادر وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.