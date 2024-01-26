نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج، خدمة لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

حيث كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه إلى الآن لم تنته عمليات التصحيح والرصد لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الإعدادية بـ الجيزة فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

وأوضح المصدر أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ الجيزة للفضل الدراسي الأول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور الانتهاء من عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا