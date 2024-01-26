أسامة الأزهري: الإدانة المبدأية من محكمة العدل الدولية لإسرائيل قرار تاريخي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف بقرار محكمة العدل الدولية - أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- بوقف الحرب الإسرائيليَّة الشرسة التي تنفذها في قطاع غزة.

وقال الأزهري في بيان له: قرار تاريخي سيؤدي عند صدور القرارات النهائية إلى محاسبة تاريخية لإسرائيل عما ارتكتبته من مجازر بحق الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تقوم بتنفيذ أعمال إجرامية وإبادة جماعية، وقرار المحكمة الدولية ضمان للمساءلة وتحقيق للعدالة وفقًا للقانون الدولي وشهادة تزلزل أعمدة الكيان الصهيوني.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيانها اليوم: « إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع».

وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه، وأن الفلسطينيين يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة: « يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة».