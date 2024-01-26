نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة للأسر الأكثر فقرا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، بإطلاق قافلة ستر وعافية، لأهالي قرية كفر حميد التابعة لمركز العياط، وقرية أسكر التابعة لمركز الصف، في محافظة الجيزة، وذلك بمشاركة كيانات التحالف لتقديم خدماتها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم.

وتضمنت القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع 800 كجم لحوم، و400 وجبة ساخنة، وكذلك تأهيل وتنظيف بعض المساجد، وإقامة فصول لمحو الأمية.

كما اهتمت القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات بالقرية ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة

قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة

قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة

قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة

قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة

قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة

قافلة ستر وعافية لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة