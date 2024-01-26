تعليم حديث في مصر ومهارات بلا حفظ أو تلقين.. "مصر تستطيع" يسلط الضوء على أساليب الدراسة بمدرسة النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يناير 2024 10:30 مساءً -

عرض برنامج "مصر تستطيع"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، عبر قناة "DMC"، تقريراً عن أساليب الدراسة في مدرسة النيل الدولية بالعبور.

وقال سامى عبد الله مدرس اللغة العربية بمدرسة النيل بالعبور، إنه يعتمد على مهارات اللغة الحقيقة ولا يوجد حفظ وتلقين، مؤكدا على التركيز على مهارات الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، حتى النحو يستمى استخدام لغة، حيث يخدم على اللغة.

وأكد أن المهارات في كل لغة، هي مهارات حقيقية تدريسها طوال السنة، مردفا: "أستطيع أن أقدم للمجتمع طالباً يستطيع أن يتعامل في المستقبل مع كل ظروف ومتطلبات الحياة".

من جانبها أكدت ريهام صابر مدرسة اللغة العربية بمدرسة النيل بالعبور، أن التقييم مستمر طوال العام، فهناك تقييم خلال الفترات، عبر العروض والمشروعات والواجبات من خلال المناقشة مع المعلم.

وذكرت أن دور المعلم أن يكون مُيسرا وموجها للطالب فقط، ويصمم الأنشطة التعليمية التي تساعد الطالب أن يتعلم ذاتيا ولا يوجد كتاب تعليم، فالتعليم يعتمد على البحث والتفكير الناقد والإبداعى.

وشددت على أن المناهج معتمدة على تنمية شخصية الطالب، وتنمية روح المواطنة، كما أنها تلبى احتياجات الطالب، وتعده لسوق العمل.