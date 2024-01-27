محمد دحلان: طريقنا طويل لنيل العدالة.. وممتنون لجنوب أفريقيا على موقفها التاريخى الداعم لفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 01:30 صباحاً - عبر القيادى الفلسطينى فى منظمة فتح محمد دحلان عن عميق امتنانه للشقيقة جنوب أفريقيا وقادتها إثر قرار محكمة العدل الدولية الذى جاء فى صالح أهالى قطاع غزة.

وثمن القيادى الفتحاوى الدور الذى قامت به جنوب أفريقيا لتسليط الضوء على الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى غزة.

وقال دحلان فى بيان:

"أتوجه بتحية عريضة لمَن وقف مع العدل والإنسانية من قضاة محكمة العدل الدولية الذين انحازوا للحق بقراراتهم التاريخية ظُهر اليوم؛ لإنصاف شعبنا الفلسطيني، وحقه في الحياة أمام طغيان هذا الاحتلال الإسرائيلي المتوحش.

وأشير بشكل خاص إلى تأكيد العدل الدولية على نطاق صلاحياتها للتحقيق في حملات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا، مع علمنا المسبق بالضغوط الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من الدول على حكومات قضاة المحكمة، التي أدت إلى عدم اتخاذ قرار مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار والحرب بصورة فورية؛ ما يضعِف فعالية قرارات اليوم إلى حد مؤثّر.

نحن نعلم أن طريقنا طويل لنيل العدالة، ومحاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم الإبادة، لكن وقائع اليوم وإن لم تكن كما كنا نتمنّى؛ فإنها خطوة تاريخيةٌ مفصلية في كفاح شعبنا من أجل العدالة، والحرية، والاستقلال، كما أنها خطوة تشكّل انتصارا للقانون الدولي وللإنسانية."

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمهلت إسرائيل شهرا للتوقف عن جرائم الإبادة التى ترتكبها فى القطاع.