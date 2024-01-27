نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: قناطر ديروط القديمة ستبقى كمنشآت أثرية ولن تتحمل موازنات مائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الري، إن مجموعة قناطر ديروط الجديدة تقع في نهاية محافظة أسيوط وهي عبارة عن حجز ترعة الإبراهيمية، مشدد على أهمية إنشاء مجموعة قناطر جديدة لأن المجموعة القديمة منشأة منذ 150 سنة هذه الفترة الزمنية كبيرة جدا وتستلزم إنشاء قناطر جديدة بديلة.

أضاف المهندس محمد غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قناطر ديروط القديمة ستبقى كمنشآت أثرية ولكن لن تستطيع أن تتحمل موازنات مائية على بوابات هذه القناطر وهو ما دفعنا إلى إنشاء مجموعة جديدة من القناطر يتم تشغيلها بمستويات مرتفعة جدا وتقنيات عالية.

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الري، تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة يتم مع الجانب الياباني، والبوابات مصنعة في اليابان، بتقنيات عالية ومتميزة، لضمان عملية تشغيل دقيقة ومتميزة للحفاظ على كل قطرة مياه.

