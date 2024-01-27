منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكونغو في ثمن نهائي أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 10:30 صباحاً - يختتم منتخب مصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته اليوم السبت، في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، استعدادا لمواجهة الكونغو في العاشرة مساء غدا الأحد ضمن منافسات ثمن نهائي أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يجرى المنتخب تقسيمة أخيرة خلال المران الختامي لاختيار جاهزية اللاعبين للمباراة وطريقة اللعب التي استقر عليها فيتوريا في اللقاء المصيري، وذلك بحثا عن الفوز الأول للمنتخب في البطولة بعد التأهل من المجموعة بثلاثة تعديلات.

وتقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في 12 مباراة سابقة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، فاز الفراعنة في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

آخر المواجهات التي جمعت مصر مع الكونغو في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 علي استاد القاهرة، وفاز المنتخب المصرى 2 / 0 أحرزهما أحمد المحمدي و محمد صلاح.