انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاشات فبراير 2024.. حضروا جيوبكم للخير القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من المواطنين يبحثون وراء معرفة موعد صرف معاشات فبراير 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الشهر الجاري، ويريد جميع المستفيدين معرفتها بشكل مستمر للحصول عليها، وتطبق عليها الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف معاشات فبراير 2024

وكشفت وزارة المالية عن موعد صرف معاشات فبراير 2024 وهو الذي يكون من يوم الخميس القادم 1 فبراير 2024، وانتشرت الكثير من التساؤلات حول حقيقة تبكير صرف المرتبات الخاصة بشهر يناير الجاري بسبب إجازة الموظفين يوم 25 يناير، ولم تقوم الوزارة بإصدار أي قرار حول تبكير الصرف بشكل رسمي.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تلتزم بالمسار الخاص بتحسين المعاشات أثناء عام 2024 في المشروع الذي يخص الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، وهي التي تعمل على تخفيف الأعباء عن كل المواطنين الذين يحصلون على المعاشات، وارتفع البحث بشكل كبير عن موعد الزيادة.

زيادة الحد الأدنى للمعاش

وفي وقت سابق أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، أعلن عن الزيادة الخاصة بالمعاشات بدءاً من شهر يناير الجاري، والعمل على رفع الحد الأدنى للمعاش لـ 1300 جنيه بدلاً مما كان عليه سابقاً لـ 1105 جنيهاً، ويكون بزيادة تصل لـ 195 جنيهاً، ويصل الحد الأقصى للمعاش لـ 10.080 جنيهاً بدلاً من 8720 جنيهاً وجاء بارتفاع وصل لـ 1360 جنيهاً.

وفي الأيام الماضية انتظم صرف معاش شهر يناير من داخل ماكينات الصراف الآلي التي تتبع بنك ناصر بقيمة زيادة الحد الأدنى للمعاش لكلاً من انتهت خدمته بدءاً من 1 يناير 2024 مبلغ وصل لـ 1300 جنيهاً بدلاً من 1105 جنيهاً، وسوف يصل الحد الأقصى الخاص بالمعاش 10080 جنيهاً بدلاً من 8720 جنيهاً، وتم العمل على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني حتى يكون 2000 جنيهاً بدلاً من 1700 جنيه، والعمل على رفع الحد الأقصى الاشتراك التأميني حتى يكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيهاً.