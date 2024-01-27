انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لآجل غير مسمي في هذه المناطق بالأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من الأماكن في محافظة الأقصر،، من قطع المياه اليوم السبت 27 يناير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، عن قطع المياه لمدة لأجل غير مسمي ، بسبب أعمال أعمال الإصلاح لعطل مفاجئ بخط مياه 8 بوصة بمنطقة الكرنك شمال الأقصر.

أماكن قطع المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر أن المناطق التي تم فيها قطع المياه عن مناطق أول طريق المطار ومنطقة أبو الجود ونجع البهاجة حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة.