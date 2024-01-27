انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن عدد من الأماكن في الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن في محافظة الغربية اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف المحافظات والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وكشف قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم قطع الكهرباء لمدة ساعتين ، بدءًا من السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا ، تنفيذا لبرنامج الصيانة عاجلة بلوحة توزيع مناطق بمركز ومدينة بنها، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء

وأوضحت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية ، أن المناطق التي تشهدت قطع الكهرباء هي مدينة كفرالزيات بالكامل ماعدا المستشفى العام ومركز الشرطة، وبالنسبة لخطوط الريف يتضمن قرى الدلجمون، وكفريعقوب، وكفرالباجة، والنصارية، وكفرحشاد، وكفرشماخ، وكفرالهواشم، كما يشمل، منصورية الفرستق، ومشلة، وأكوه الحصة، ومنشأة سليمان، وقصر نصر الدين، وأبوالغر، وشبراريس، ومنشأة الكردى، وإدشاى، والطالبية، وكفرأخشا، وكفرالأشقر، وكفرديما، وبلشاى، وقسطا، والعزب التابعة لتلك القري، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع.