انت الأن تتابع خبر حالة الطقس في الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر من التقلبات والبرودة والأمطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الساعات القادمة، وحذرت من الغطاء السحابي الكثيف اليوم السبت 27 يناير 2024 والذي يصاحبه سقوط الأمطار على العديد من المناطق، ومنها الدلتا والوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، وهي التي تكون خفيفة في القاهرة.

حالة الطقس في الساعات القادمة

ووجهت الأرصاد الجوية تحذير لكل المواطنين بخصوص حالة الطقس في الساعات القادمة، وذلك لأنها تظل مائلة إلى البرودة أثناء اليوم على العديد من المناطق، وأيضاً تكون شديدة البرودة في الليل على العديد من المناطق، وأما عن نشاط الرياح فهو الذي ينتج عنه زيادة الإحساس بالبرودة، وأرجت أن تستمر هذه الأجواء الباردة لنهاية الأسبوع القادم.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار التي تكون متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، وهي التي قد تمتد وتكون خفيفة بنسبة 40 في المئة على العديد من المناطق بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب الغرب البحري.

الظواهر الجوية اليوم

وأرجحت الهيئة أن البلاد سوف تتعرض خلال هذه الأيام إلى موجة من التقلبات الجوية، ويحدث اضطراب شديد في طقس الأيام القادمة، وسوف تكون ذروته يوم الاثنين القادم 29 يناير وتستمر ليوم الأربعاء 31 يناير 2024، وسوف تتأثر الملاحة البحرية وتستمر الأجواء الشتوية الباردة على العديد من المحافظات.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمي في القاهرة ما بين 16 لـ 17 درجة، وتتأثر البلاد بالمنخفض الجوي في الطبقات الخاصة بالجو العليا، وأيضاً تكون حالة الطقس صباح اليوم السبت باردة على محافظات شمال مصر، وتميل إلى الدفء على العديد من المحافظات بجنوب البلاد، وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية وتكون متوسطة الشدة.