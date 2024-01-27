نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 19 يناير إلى 26 يناير 2024.

وتستعرض "دوت الخليج" أبرزها خلال التقرير التالي:

الجمعة 19 يناير:

افتتحت القباج نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزرء فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام" بالأقصر لجمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بحضور وزراء الزراعة والتربية والتعليم والطيران المدني والهجرة

كما عمل الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطيني على تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة والعمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيم.

ونفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتعاون مع جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعة الكبد قافلة طبية للكشف علي مرضي الكبد والجهاز الهضمي بالمنزلة والقافلة تتضمن الكشف الطبى والتحاليل والأشعة وتقديم العلاج مجانا .

هذا وشهدت محافظ بنى سويف احتفالية الأورمان والتضامن الاجتماعي بتسليم 45 كشكا للفئات الأولى بالرعاية والمديرية توزع ٨ أطنان أغذية جافة على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف.

السبت 20 يناير:

وأعلنت التضامن الاجتماعى انتهاء المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" من المرحلة الرابعة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين وتدريب 24260 خطيبًا ومخطوبة بـ 16 محافظة.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ورش عمل لأئمة المساجد عن أضرار تعاطي المخدرات وتأثيراتها على الأبعاد الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف توحيد خطبة الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية لتناول مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وقدمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أنشطة الدعم للطلبة أثناء الامتحانات وآليات التمكين لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة

الاحد 21 يناير:

وشهدت القباج احتفالية بالمتحف المصرى الكبير إطلاق المرحلة الثانية لمشروع يدويات البحر الأحمر "بجاويت" المنفذ من مؤسسة ذات بالشراكة مع مؤسسة دروسوس وبنك الإسكندرية.

وعقد مشروع 2 كفاية جلسات نقاشية مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بأسيوط لمشاركة الرؤي المستقبلية بحضور 60 جمعية أهلية ومشاركة منسقي المشروع من مختلف المحافظات.. ويجري استطلاع رأي بشأن تطوير خدمات العيادات في المرحلة القادمة.

وفي اطار التعاون بين مشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج وبرنامج أسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. انطلاق النسخة الثانية من تدريبات المدربين على مستوى محافظتى أسيوط وسوهاج .

كما أطلق صندوق مكافحة الإدمان برنامجًا تدريبيًا للمتطوعين لدى الصندوق من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " بمشاركة 70 قيادة تطوعية .

الاثنين 22 يناير:

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. ويناقشان الجهود الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وضرورة تسهيل دخول الإمدادات الإغاثية.

وشاركت التضامن الاجتماعي في الاجتماعات التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة مع ممثلي شركة إعادة التأمين (ZEP RE) التابعة للكوميسا لبحث انضمام مصر إلي شركة إعادة التأمين للاستفادة مما تقدمه من خدمات خاصة في مجال الحماية التأمينية للفئات الأولي بالرعاية وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بجانب تعاونها مع وزارات الحماية الاجتماعية بدول الكوميسا.

وناقشت مجموعة عمل برئاسة المستشار القانوني للوزارة مشروع اللائحة المالية والإدارية لمشروع حماية الطفل.

الثلاثاء 23 يناير:

هذا وشهدت القباج إعلان نتائج مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للأفلام القصيرة «بطل من بلدنا» بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر1973.. وتصرح الوزارة تمتلك مكتبة تضم 100فيلم تسلط الضوء على برامج الوزارة المختلفة.. وندمج قضايا المجتمع بالفن لإيصال الرسالة بسهولة.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة للوقوف على أعمال التطوير.. وتلتقي العاملين بالمجمع للاطمئنان على الخدمات المقدمة لرعاية الأبناء.

وقام برنامج "لا امية مع تكافل" بتكثيف جهده بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات وينفذ قوافل للامتحانات الفورية بمناطق معا وأهالينا والمحروسة في إطار مشروع "بالوعى مصر بتتغيير للأفضل".

الأربعاء 24 يناير:

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات ختام المرحلة الأولي لرحلة «الألف كم» والوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وكانت أستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي سفيرة الإمارات بالقاهرة.. بهدف تعزيز سبل التعاون في قرى حياة كريمة ودعم الأولى بالرعاية وإغاثة غزة

وبالنيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى دكتور حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار والأصول يرأس الاجتماع التحضيري الثاني للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة.. واللقاء يناقش خطة ومهام لجان العمل والرؤية الاستراتيجية للتدخلات المستهدفة.

ومشاركة متميزة لإصدارات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية العلمية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

الخميس 25 يناير:

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج «حرفي» لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية وتؤكد نسعى إلى الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب.

واحتفالا بعيد الشرطة الـ 72 وبالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى.. وزارة الداخلية تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتشجيعهم على الاستمرار في التعافي.

وواصلت حملة هنوصلك فعاليتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى ينفذون 970 حملة على مستوى 23 محافظة وبمشاركة 194مكتب تأهيل متنقل.

الجمعة 26 يناير:



ومع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.. التضامن الاجتماعي تشارك بثلاثة أجنحة تتضمن أنشطة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعروضات الأسر المنتجة

وبالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بقنا ومؤسسة بوابتك للخير تقديم المعينات الحركية والأطراف الصناعية والسماعات الطبية لعدد من ذوى الإعاقة بمركز الحكيم الشامل.

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