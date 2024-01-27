نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الأول.. إقبال كبير للتقدم بأوراق الترشح في انتخابات المحامين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعداد لتقديم أوراق الترشح في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة.

وكان أول الحضور للترشح علي مقعد النقيب العام حمدي خليفة النقيب الأسبق، لتقديم اوراق ترشحه على منصب النقيب وعدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة أبرزهم محمد الجندي القيادي بقائمة الأمل.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.



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