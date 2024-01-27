الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الانضمام لاتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا لتطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 11:27 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، القرار الجمهوري بشأن الموافقة على تأسيس شركة "إفريقيا 50 لتطوير المشروعات"، وانضمام مصر إلى الاتفاقية.

تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات

وجاء قرار رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، حيث قرر مادة واحدة، ونصها: الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وبدورها وجهت وزارة الخارجية بنشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بشأن الموافقة على اتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات، وشركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات، وانضمام جمهورية مصر إلى الاتفاقيتين.