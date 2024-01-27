سامح عاشور يتقدم بأرواق ترشحه علي مقعد النقيب العام في انتخابات المحامين 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، بأوراق الترشح في انتخابات المحامين ٢٠٢٤ على منصب النقيب العام، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وكان أول الحضور للترشح علي مقعد النقيب العام حمدي خليفة النقيب الأسبق، لتقديم أوراق ترشحه على منصب النقيب وعدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة أبرزهم محمد الجندي القيادي بقائمة الأمل.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

