نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح عاشور بعد التقديم لمنصب نقيب المحامين: هدفي إنقاذ النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق والمرشح على مقعد النقيب أن ما يحتاجه هو إنقاذ نقابتهم لافتا إلى أن النقابة اختطفت الفترة السابقة وتحتاج إلى إعادتها مرة أخرى.

وأضاف سامح عاشور خلال تقديم أوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين تقدمت باستقالتي من مجلس الشيوخ من أجل الترشح على مقعد نقيب المحامين لافتا إلى أن الفوز بيد الله عز وجل والمحامين.

وتتلقى اليوم السبت نقابة المحامين أوراق الترشح على مقعد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وذلك فى مقر النادى النهرى للمحامين.



وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وجاءت كالتالي

1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشخ.

3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.

4 ـ تتلقي اللجنة الطلبات بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة الخامسة مساءً.

علي أن يكون ترتيب الأسماء في قائمة المرشحين على كافة المناصب ترتيبًا أبجديًا.