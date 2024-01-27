انت الأن تتابع خبر تقديم موعد صرف المعاشات فبراير 2024 .. بيان عاجل من الحكومة حول الزيادة المنتظرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل المنشورات على الجروبات التي تقوم بتناول أخبار أصحاب المعاشات في مصر على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، التي تتحدث حول تقديم موعد صرف المعاشات فبراير 2024، وذلك بقرار من الحكومة.

وأدعت المنشورات أنه سيتم البدء في صرف معاشات شهر فبراير بداية من غداً الأحد الموافق 28 يناير الجاري، وذلك لأكثر من 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد، والذين يحصلون على أكثر من 28 مليار جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة

تقديم موعد صرف المعاشات فبراير 2024

في هذا السياق حسمت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حقيقة تقديم موعد صرف المعاشات فبراير 2024، حيث أنها أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأنها لا أساس لها على أرض الواقع وأن ما نشر يهدف إلي أثارة البلبلة في نقوس أصحاب المعاشات.

وأكدت الحكومة أنه سوف يتم البدء في صرف المعاشات شهر فبراير 2024، بداية من يوم الخميس القادم والموافق اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد، وذلك عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي ومنافذ بنك ناصر الاجتماعي وغيرها من المنافذ المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

زيادة المعاشات فبراير 2024

وأشارت الحكومة أن زيادة المعاشات فبراير 2024 لان تتضمن صرف أي زيادة جديدة بينما سيتم صرف الزيادة السنوية والتي تبلغ 15% حيث أنه تتراوح ما بين 145 جنيه إلي 1635 جنيه، والتي تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي و الزيادة الثنية تتمثل في المنحة الاستثنائية التي تقدر بحوالي 600 جنيه وذلك بعد أن تم رفعها من 300 جنيه بداية من شهر أكتوبر الماضي.