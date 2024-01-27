انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة السبت 27 يناير 2024 .. الأرصاد تكشف عن أماكن هطول الأمطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 27 يناير 2024، بسبب المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد بداية من الاثنين الماضي حيث تنخفض درجات الحرارة على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

وأوضحت الأرصاد في بيانها الذي قامت النشرة الجوية ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الفضائية الأولي أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 27 يناير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة بمقدار 4 درجات حيث طقس مائل للبرودة في ساعت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك في ساعات المسا

حالة الطقس الساعات القادمة

وأعلنت الهيئة أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 27 يناير 2024 أنه سيكون هناك استمرار في سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلال جبال البحر والتي تمتد إلي القاهرة الكبري وشمال الصعيد. بالإضافة شبورة مائية على الطرق الزراعية والساحلية والصحراوية.