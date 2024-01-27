التغيرات المناخية وكيفية التعامل مع البيئة” ندوة جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 12:31 مساءً - - الدكتور علي أبو سنة: هناك عديد من الآثار البيئية الضارة حول العالم تستدعي التحرك العاجل

- الدكتور عبد الله النجار: الحفاظ على البيئة واجب شرعي يحمي الأجيال الحاضرة والمستقبلية

- الدكتور محمود صديق: أي ضرر أو إفساد يحدثه الإنسان في الكون سيكلفه ثمنًا باهظًا

نظَّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة تثقيفية بعنوان: "التغيرات المناخية الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية"، حاضر فيها الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وأدار الندوة الأستاذ محمد الديسطي، المذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ناقش المحاضرون قضية التغيرات المناخية وآثارها وتحدياتها وعلاقتها بالرؤية الشرعية، وتحقيق التوازن، لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة: إن الموضوعات البيئية من الموضوعات الحيوية؛ لارتباطها بالاقتصاد والتنمية في المجتمعات، وهناك ارتباط وثيق بين البيئة والصحة والأمن الغدائي، مؤكدًا أن هناك العديد من الآثار البيئية الضارة حول العالم تستدعي الاهتمام والبحث والتحليل والتحرك العاجل؛ لتقليل الآثار الصحية، وحماية الأمن الغذائي والثروة النباتية والحيوانية، منوهًا بالجهود المصرية والإجراءات الإصلاحية، والمبادرات الوطنية المبذولة على أرض الواقع لحماية البيئة من خطورة الانبعاثات والتلوث وتجميع المواد الخام ذات القيمة العالية؛ للاستفادة منها، وخلق مناخ بيئي داعم.

وتحدث الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عن القيم الشرعية ودورها في قضية التغيرات المناخية والبيئية؛ مؤكدًا أن الإسلام يطالب بأدب التعامل مع البيئة، لأن هناك علاقة وثيقة بين الإنسان والبيئة، وقد أوصى القرآن الكريم في العديد من آياته بأهمية الحفاظ على حقوق البيئة ومظاهرها المختلفة، والتعامل معها بأخلاق الإسلام والشريعة الإسلامية، والتي حرصت على الاقتصاد في التعامل مع البيئة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق البيئة هو واجب شرعي، يحافظ على النفس ويحمي الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن المسئولية كبيرة على جميع المؤسسات التعليمية المختلفة للتوعية بحقوق البيئة، وتفعيل التشريعات المختلفة للحماية والتغيير، مضيفًا أن جامعة الأزهر تشارك بدور مهم في الحفاظ على البيئة من خلال تبني مشروعات علمية خضراء، ومن خلال لجنة الاستدامة البيئية، ومشروع الجامعة الخضراء؛ بهدف ترسيخ الثقافة البيئية، وتشجيع مشاريع ريادة الأعمال لإنتاج أفكار صديقة للبيئة؛ إيمانًا من الأزهر الشريف بأهمية قضايا البيئة، وبأن الله- سبحانه وتعالى- كرم الإنسان وسخر له النظام البيئي والكوني وخلقه بنظام محكم لتعمير الكون لا لإفساده؛ لأن أي ضرر أو إفساد يحدثه الإنسان في الكون ونظامه البيئي بسبب الصناعة أو تلويث البحار والأنهار والأراضي، سيعود عليه بالضرر الكبير، وسيدفع ثمنه باهظًا، وينعكس على صحته وماله وأهل بيته.

ويشارك الأزهر الشريف –للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر الشريف التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر الشريف في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة؛ كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربي، والطفل والأنشطة الفنية.