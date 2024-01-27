وزير التنمية المحلية : مركز سقارة يبدأ غدا تدريب ١٦٩ من العاملين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 12:31 مساءً - اللواء هشام آمنة: استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي

في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم منظومة التدريب وتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية ورفع قدراتهم نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن لمواكبة التغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد الموافق 28/1/2024، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة ، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الثاني منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز علي عدة موضوعات هامة منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين والتعرف علي بيئة العمل الصحية ، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين - القوانين المنظمة - الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - التمويل - حساب الربح)، بالإضافة الي التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاه لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة (إدارة أزمة هطول الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح الشديدة والسيول)، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والاخطاء اللغوية الشائعة فيها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضاً تنظيم 4 دورات تدريبية وهي: دورة بتكليف رئاسى عن "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام وطرق التأثير على الجمهور، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية، ودورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من هذه الدورات ( ١١٤ ) متدرباً من جميع المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" يتم تنفيذها بتكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منها 30 متدرباً من مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات وإجراءاتها وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات، مشيراً الى ان التدريب سيتضمن التطبيق العملي للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ25 يشهد تنظيم دورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، والتي يستفيد منها ٢٨ متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام، لافتًا إلى أن الدورة سيتم تنفيذها علي مدار اسبوعين علي التوالي وسيركز المحتوي التدريبي للأسبوع الأول علي التعريف باساسيات التحدث والتواصل الفعال اللفظي والغير لفظي، وتنمية مهارات العرض والالقاء ومواجهة الجمهور والخوف من الخطابة والتلعثم، والتخطيط والإعداد الجيد للخطابات الناجحة وأساسيات الإقناع، أسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام والمهارات الشخصية اللازمة لذلك، والتعريف بلغة الجسد والتواصل الفعال وتوصيل الرسالة واستخدام نبرة الصوت، وأنواع الجمهور ومهارات التأثير وتفعيل الإيماءات والتعرف على أسرار نجاح المشاهير من خلال مقاطع الفيديو في العوامل التالية (الإيماءات ولغة الجسد، نبرات الصوت).

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن المحتوي التدريبي لدورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام" والذي سيركز ايضا علي تحليل المحتوى وتقديم مؤشرات ومعاير موضوعية عما تقدمة وسائل الإعلام وخطواته وطرق إعداده وتحليله، والطرق العلمية لإعداد استمارات تحليل المحتوى وطرق تفريغها، وكيفية تحليل البيانات كميا وكيفيا وإعداد تقارير دورية للخروج برؤية متكاملة للمسئول ولتسويق جهود الحكومة، وقواعد التواصل مع المؤسسات الصحفية والإعلامية، وطرق عرض نتائج التحليل بشكل جذاب من خلال (انفجراف)، ويتم خلال الدورة ايضا تنفيذ عدة ورش عمل حول كيفية جذب انتباه الحضور وترك انطباع قوي والتحدث بطلاقة أمام الآخرين، وكيفية تجهيز اللقاء الإعلامي والفاعليات المختلفة، واستخدامات تحليل المضمون وبرامج التحليل الاحصائي لتحليل البيانات الكمية، وتختتم الدورة بتنفيذ تطبيقات عملية علي تحليل الخطاب الإعلامي وقياس الاثر، وعلي حرفية إدارة اللقاءات الإعلامية وفن الخطابة.

وأشار اللواء هشام آمنة، أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل علي خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي لما لذلك من تأثير واضح علي خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحاً ان الأسبوع الـ25 سيتم خلاله تنظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية" يتضمن دور وزارة التنمية المحلية والمحليات، والتعريف بالوضع الحالي للسكان فى مصر، والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/2030، والإطار النظري للخطة التنفيذية وبنود الموازنة، بالإضافة كيفية إلي التعريف بعملية صنع السياسات السكانية والتجارب الدولية، ونماذج تحديد وتحليل المشكلات السكانية ونموذج متابعة وتقييم المؤشرات، ودليل عمل دعاة التغيير، وتتضمن الدورة التدريبية أيضًا تنفيذ عدة ورش تدريبية لتحديد أهم القضايا مقارنة بالمستهدفات الكمية بالمحافظات، ولممارسة خطوات عمل دعاة التغيير وإعداد الخطة التنفيذية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأرشفة والفهرسة الالكترونية وتداول المستندات الإلكترونية" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات، وستركز على التعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها، وكيفية التحول إلى الإدارة الالكترونية، وأمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وماهي معوقات ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية والفرق بين التزييف والتزوير، والتعريف أيضًا بالأرشفة الإلكترونية وكيفية نشأتها وأنواع نظم الأرشفة وعناصر ومكونات نظام الأرشيف ومراحل الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية، والتعريف بالوثيقة وأنواعها وسرية الوثيقة وتصنيف الوثائق، وطريقة إعداد التصنيف، وتركز الدورة أيضًا علي مفهوم الفهرسة وأنواعها والفهرس الإلكتروني والبار كود، وآليات إدارة الوثيقة، والتعريف بالنظم الخبيرة وخصائصها وأنواعها وأهم مجالات التطبيقات ومكونات النظم الخبيرة وعيوبها، وتختتم الدورة بتنفيذ عدة تطبيقات عملية حول عدة موضوعات منها إدارة الوثائق من خلال عمل الباركوود ونظام مارك، وحول طرق تأمين الأجهزة والمعلومات، وتقنية المعلومات وأهم التقنيات والأجهزة المستخدمة، وإدارة الوثائق من خلال تطبيق Google Form والتدريب علي أنواع الاسكانر، وتطبيق علي أهم برامج الارشفة مع شرح تجربة مكتبة الاسكندرية في تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية.