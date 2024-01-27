انت الأن تتابع خبر مواعيد معرض الكتاب 2024.. متى تتحرك الأتوبيسات لنقل الزوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتح معرض الكتاب 2024 في دورته الـ 55 أبوابه لاستقبال الزوار منذ يوم الخميس 25 يناير، حيث يعرض المعرض هو الفاعلية الثقافية التي ينتظرها المواطنون من العام للآخر حتى يتمكنوا من شراء الكتب والروايات المفضلة لديهم بأسعار مخفضة.

معرض الكتاب 2024

أطلقت وزارة الثقافة، معرض الكتاب 2024 في دورته الـ 55 يوم الأربعاء 24 يناير، وبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتبار من يوم الخميس 25 يناير، حيث يعمل المعرض على مدار الأسبوع لاستقبال الزوار، وشهد المعرض توافد عدد ضخم من الزوار خلال أول أيام المعرض.

متى ينتهي معرض الكتاب؟

يستقبل معرض الكتاب الزوار يوميا منذ 25 يناير 2024 وحتى يوم 6 فبراير المقبل، حيث تصل مدة المعرض إلى أسبوعين تقريبا، وله مواعيد عمل محددة لاستقبال الجمهور.

مواعيد عمل معرض الكتاب

تختلف مواعيد عمل المعرض من يومي الخميس والجمعة بوصفهما عطلة أسبوعية عن باقي أيام الأسبوع، حيث يستقبل المعرض الجمهور على مدار الأسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، بينما يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.

مواعيد باصات معرض الكتاب

خصصت وزارة الثقافة 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض بمختلف المناطق لنقل الزوار، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، وتبدأ الأتوبيسات في العمل من المواقف من الساعة 7 صباحًا على مدار فترة المعرض، ليتحرك أتوبيس كل 15 دقيقة.