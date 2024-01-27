أخبار مصرية

إنطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى ” إعصار - 2 ”

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 01:29 مساءً - إنطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى " إعصار - 2 " بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية ، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية .

ويتضمن التدريب تنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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