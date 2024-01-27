إنطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى ” إعصار - 2 ”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 01:29 مساءً - إنطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى " إعصار - 2 " بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية ، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية .

ويتضمن التدريب تنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة .