انت الأن تتابع خبر موعد شهر رمضان 2024.. كام يوم السنادي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب شهر رمضان 2024، حيث ينتظر المسلمون حول العالم بداية شهر الرحمة والخير، وفيه يزداد التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة من صوم وصلاة وصدقة وقراءة قرآن، فضلا عن صلة الرحم حيث تزداد الزيارات العائلية خلال شهر رمضان.

موعد شهر رمضان 2024

يبدأ شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الإثنين 11 مارس، حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، وستقوم دار الإفتاء باستطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان لإعلان موعد بدايته الرسمية.

عدد أيام شهر رمضان هذا العام

من المقرر أن تكون عدة شهر رمضان هذا العام 2024 كاملة، حيث يتكون من 30 يوما هذا العام وتكون بدايته يوم 11 مارس حتى الثلاثاء 9 إبريل.، وذلك وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

إمساكية رمضان 2024

تصل عدد ساعات صوم أول أيام شهر رمضان الموافق 11 مارس 2024 نحو 13 ساعة و18 دقيقة، ويصل متوسط عدد ساعات الصوم خلال الشهر الكريم نحو 14 ساعة، وتصل عدد ساعات الصوم خلال أخر أيام شهر رمضان 14 ساعة و14 دقيقة، وذلك وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية.

هل توجد إجازات رسمية خلال شهر رمضان؟

لا يتضمن شهر رمضان هذا العام 2024، أي إجازات رسمية، حيث فقط سيحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على الإجازة الأسبوعية الطبيعية حسب كل وزارة أو هيئة أو شركة.