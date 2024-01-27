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اليوم.. فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة “المصورين الصحفيين”

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أحمد جودة - القاهرة - فتحت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة “المصورين الصحفيين”، حتى الأربعاء الموافق 31/1/2024م، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

ويليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 3/2/2024م، وحتى يوم الإثنين الموافق 5/2/2024م، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024م، على أن تجرى الانتخابات، وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة (رئيس – 4 أعضاء)، واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين برئاسة الأستاذ/ حسام دياب،  وعضوية كل من: الأستاذ/ أحمد شحاتة، والأستاذ/ عمرو نبيل.

وتقدم طلبات الترشح لإدارة شئون المجلس فى الدور الثانى بالنقابة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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