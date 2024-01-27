نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة “المصورين الصحفيين” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة “المصورين الصحفيين”، حتى الأربعاء الموافق 31/1/2024م، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

ويليها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 3/2/2024م، وحتى يوم الإثنين الموافق 5/2/2024م، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024م، على أن تجرى الانتخابات، وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع فى النقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة (رئيس – 4 أعضاء)، واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين برئاسة الأستاذ/ حسام دياب، وعضوية كل من: الأستاذ/ أحمد شحاتة، والأستاذ/ عمرو نبيل.

وتقدم طلبات الترشح لإدارة شئون المجلس فى الدور الثانى بالنقابة.