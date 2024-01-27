القوات المسلحة تنظم تدريبًا مشتركًا مع الجانب البريطاني في مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة، بمعهد المهندسين العسكريين، تدريبًا مشتركا مع الجانب البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة في التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة بإستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت.

جدير بالذكر أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة تحرص على تنفيذ التدريبات المشتركة مع الجانب المصري في مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة نظرًا للخبرات الكبيرة المكتسبة والمستوى الراقي لعناصر المهندسين العسكريين في ذلك المجال، فضلًا عن اعتمادها على مناهج علمية متطورة تمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وحضر المرحلة الختامية للتدريب عددُ من قادة القوات المسلحة والسفير ومساعد ملحق الدفاع البريطانى لدى مصر.