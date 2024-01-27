نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا رياضيًا جديدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازًا جديدًا يضاف إلي سجلاتهم العامرة بالبطولات، حيث حققوا الميدالية الذهبية ( فرق ) فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة البحرين كما حقق اللاعب / محمد محمود ياسين الميدالية البرونزية فى نفس البطولة، وقد شارك خمسة لاعبين من نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح ( سيف المبارزة ) بمشاركة عدد (12) دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن ( 20 ) سنة.

هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضي، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.