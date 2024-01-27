نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زادت معدلات البحث بين المواطنين، الذين يرغبون في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، عن أسعار الكتب بمعرض الكتاب، سنرصد التفاصيل كافة التفاصيل

أسعار الكتب بمعرض الكتاب

ويتساءل الكثير عن أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2024، حيث أكد أحمد علي، عضو اتحاد الناشرين المصريين، أن أسعار الورق زادت بنسبة 300% و400%، الأمر الذي انعكس بالضرورة على تكلفة الكتب، ولكن تبقى أسعار الكتب القديمة كما هي.

وعن أسعار الكتب الجديدة فترتفع بنسبة 20% لتصبح 3 أضعاف الأسعار القديمة التي أُنتجت من عام أو عام ونصف، إضافة إلى قلة إنتاج الكتب المطبوعة حديثًا».

وجاء أقل سعر كتاب يمكن عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 من الكتب حديثة الإصدار، يتراوح من 100 إلى 400 جنيه، بعدما كانت أسعار أقل الكتب 20 و30 جنيهًا، لافتًا إلى فرص عرض كتب قديمة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.

فيما أوضح اتحاد الناشرين المصريين، إن «سعر طن الورق الآن تخطى 50 ألف جنيه، وسعر الكتاب الجديد إصدار هذا العام سيتراوح من 200 إلى 300 جنيه، ولكن ستكون هناك كتب بأسعار أقل إصدار الأعوام السابقة، ولكن في المجمل متوسط أسعار أقل الكتب سيتراوح من 100 إلى 300 جنيه».

وهناك توقعات تشير إلى قلة حجم مبيعات المعرض من الكتب لأن ارتفاع السعر لا يتناسب مع جميع فئات القراء، وكلٌّ حسب مستواه المادى، فهى علاقة عكسية «كلما ارتفع سعر الكتاب قلت المبيعات».



كما نوه اتحاد الناشرين المصريين، بأن زيادة أسعار الورق بنسبة 50% عن العام الماضى، أدى إلى زيادة أسعار الكتب إلى الضعف، مع توقعات تقلص حجم المبيعات مع عدم تأثر الإقبال على المعرض نفسه، حيث الإقبال على معرض الكتاب كبير في كل وقت،

ولكن المشترى سيحكمه السعر، فبدلًا من شراء 3 روايات سيتم شراء روايتين، وهذا سينعكس على مبيعات الناشرين».



خصومات وعروض معرض الكتاب 2024



على الرغم من ارتفاع أسعار الكتب لكن دور النشر حرصت علي تقديم كواليس عروض وخصومات ومبادرات تصل إلى 80%،



فتعتبر الدار متخصصة في كتب التراث وتلك الخاصة بطلاب الأزهر، والتي تشمل علم المنطق والعقيدة والفلسفة والتصوف

وتقدم الدار في هذه الدورة من المعرض كتب لأسماء مؤلفين معروفين في جامعة الأزهر، مثل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور نظير محمد عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية، وغيره كثير من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وجامعة القاهرة، إضافة إلى مجموعة كتاب من خارج مصر.



ويقدم الدار خصومات بمناسبة هذا الحدث الثقافي الكبير تصل إلى 50%، إضافة إلى عرض كتب بأسعار مخفضة تصل إلى 20 جنيها للكتاب، وأحيانا تقدم كتب مجانية وتحدد بناء على القيمة الشرائية وتخصص الطالب، وفي بعض الأوقات يكون تبرع أو تشجيع منا لطلاب العلم الأزهري.

حيث تبدأ أسعار الكتب من 10 جنيهات حتى 500 جنيه، بمعنى أن الرواية التي ثمنها 50 جنيهًا ستُباع بـ15 جنيهًا، موضحًا أن الدار تنشر في جميع التخصصات وتقدم خصومات تصل إلى 70%.