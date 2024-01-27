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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من محبي حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، عن سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في الدورة الـ55

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، أمس الخميس، حشدًا جماهيريًا في يومه الأول، حيث بلغ عدد الزوار 207414 زائرا.

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وعن سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، فقد أوضحت وزارة الثقافة أن السعر 5 جنيهات للتذكرة، ويستطيع المواطنون حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، من خلال المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

مواعيد فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وبعد معرفة سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، فأن المعرض يستقبل الزوار حتي 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من الساعة العاشرة صباحًا حتي الثامنة مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة حتي التاسعة مساء.

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويستطيع الفرد حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية:



1- الدخول على الموقع الرسمي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 مباشرة من هـنـــــا.

2- اضغط على شراء تذكرة.

3- كتابة رقم الهاتف والمتابعة، وتحديد عدد التذاكر المطلوبة.

4- اختر طريقة الدفع، ثم ستتلقى نسخة من حجز تذكرة معرض الكتاب 2024، عبر رسالة للوتس اب والبريد الإلكتروني.

خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ولزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بمكن الوصول له، من خلال أتوبيسات النقل العام، أو الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين إلى المعرض فقط، والتي تتواجد في أماكن متنوعة، ومنها:



1- الخط الأول لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، من عبدالمنعم رياض، ورمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير.



2- الخط الثاني من دوران شبرا، وش. شبرا، أحمد حلمي، وش. رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.



3- الخط الثالث من النزهة الجديدة، وميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل.



4- الخط الرابع من الأميرية، وميدان المطرية، والحلمية، وكلية البنات بعين شمس، وميدان الشهيد هشام بركات، والحي السابع، وحي السفارات.

5- الخط الخامس من ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة، وقصر العيني، والسيدة عائشة، والأتوستراد، وجامعة الأزهر.



6- الخط السادس من صقر قريش، وكارفور المعادي، ونادي وادي دجلة، والطريق الدائري، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.



7- الخط السابع من المظلات، وسراي القبة، وروكسي، والسبع عمارات، والحي الثامن، والوفاء والأمل، ومحور المشير.