مشاركة السفير المصري في موسكو في الاحتفال السنوي لجمعية قدامى المحاربين الروس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 02:30 مساءً - شارك السفير نزيه النجاري سفير مصر في روسيا، في الاحتفال السنوي لجمعية قدامى المحاربين الروس في مصر، وذلك في إطار احتفال الجمعية بذكرى تشكيل فرقة ٢٨ صواريخ الدفاع الجوي السوفيتي التي شاركت في معارك حرب الاستنزاف على أرض مصر.

أكد السفير النجاري على أن الشعب المصري لا ينسى الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفيتي لمصر بعد نكسة ١٩٦٧، حتى تحقق نصر أكتوبر العظيم عام ١٩٧٣، مضيفاً أن ما تشهده العلاقات المصرية الروسية حالياً في مختلف المجالات ينطلق من أُسس تاريخية راسخة، أبرزها فترة الدعم العسكري السوفييتي لمصر في ستينات ومطلع سبعينيات القرن الماضي، والتي كانت فترة تلاحم حقيقي بين الشعبين المصري والروسي.

كما تطرق السفير المصري لمشروعات التعاون الكبرى بين البلدين، ومن أهمها مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، والذي شهد منذ أيام الاحتفال ببداية إنشاءات الوحدة الرابعة في المفاعل بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.