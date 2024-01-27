بقيمة 5 مليون جنية .. ضبط 750 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 03:32 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين إجراميين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهما 750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام، ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,250,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.