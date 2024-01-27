فيتوريا: المنتخب يعانى سوء حظ بسبب الإصابات الكثيرة حتى عامل المهمات فقدناه للإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 03:32 مساءً -

أكد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة يواجهون سوء حظ خلال مشاركتهم ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حالياً بكوت ديفوار، بسبب الإصابات التي ضربت عدد من نجوم المنتخب.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفى المخصص قبل مباراة الفراعنة والكونغو الديمقراطية غداً الأحد في دور الـ16: لا أحب الخسارة واللعب دائماً للفوز ولكن يواجهنا سوء حظ، وإصابات كثيرة من بداية المعسكر.

وعبر فيتوريا عن احترامه لجميع اللاعبين وكذلك المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، لكنه أكد: "لكننا مستعدون للفوز".

وأكمل فيتوريا: نعاني من اصابات كثيرة من بداية المعسكر الاعداد لأمم افريقيا وأشياء غريبة، أسامة جلال وأحمد كوكا وعامل مهمات المنتخب تعرض لعملية في القلب، ثم صلاح والشناوي والآن امام عاشور الذي أصيب في التدريب وخارج المباراة".

وأكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن كل المباريات مهمة وصعبة مضيفا:" عندنا بعض الإصابات، ونلعب ضد فريق صعب ولكننا جاهزون".

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفى قبل مباراة الكونغو الديموقراطية غدا: نعمل علي تصحيح الأخطاء في مباراة الكونغو، ونلعب في أجواء ليست سهلة، وكنا الأفضل في معظم المباريات وكان لنا شخصية وكان واضح أسلوب اللعب الخاص بنا".

وعن احتمالية مواجهة المغرب أو السنغال، قال فيتوريا: "كل الفرق التي تفكر في أهداف كبيرة تعلم أنها قد تقابل بعضها، ولا يوجد فريق واحد قوي جدا كل الفرق جيدة".