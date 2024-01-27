وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المعرض الخيري السنوي للجمعية النسائية لتحسين الصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 04:29 مساءً - المعرض يضم مشغولات يدوية ومفروشات وكروشيه وملابس وخزف واكسسوار منزلي.. ومنتجات تعبر عن التراث المصري

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض الخيري السنوي، والذي نظمته الجمعية النسائية لتحسين الصحة وفروعها بالمحافظات، وذلك بحضور السيدة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الجمعية والسادة أعضاء الجمعية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض الذي يضم مشغولات يدوية ومفروشات وكروشيه، بالإضافة إلى الملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية التي تعبر عن التراث المصري.

وحرصت القباج على الاستماع للعارضين الذين قاموا بشرح الخامات المستخدمة في إنتاج المنتجات المعروضة، وحرصهم على أن تكون مطابقة للمواصفات البيئية ، وأن تكون الأسعار في متناول المواطن البسيط بسعر التكلفة، مشيدة بجودة المنتجات والتصميمات المعروضة في المعرض.

وعقب الافتتاح التقت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء مجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة، حيث طالبوا دعم الوزارة في تسويق المنتجات التي يقوم العارضون بالجمعية بانتاجها، وذلك عن طريق تخصيص أماكن محددة لإقامة معرض دائم، وهو ما وعدت الوزيرة بالعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستدعم الجمعية بتحمل تكاليف تجهيز العيادات التابعة لها على مستوى فروعها بمحافظات الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بكافة المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، على أن تتولى الجمعية عملية التشغيل.