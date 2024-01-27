القاهرة الإخبارية: فلسطين طالبت بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية.. غدا الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 04:30 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن فلسطين، طالبت بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية غدا الأحد، لإصدار موقف من قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة.

ولليوم الـ113، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.