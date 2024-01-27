التعليم: اجتياز المعلمين الجدد للتدريب البدني والتربوي شرط للتعيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 05:27 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, على أهمية التدريب الذي تقدمة الوزارة للمعلمين المرشحين للتعين بالمسابقة الثانية لمدة أسبوعين اعتباراً من غد الأحد، مؤكدة أن التدريب البدني والعقلي والتربوي أمر بالغ الأهمية وشروط للتعين, ومن يتخلف عن حضور التدريب سيفقد فرصة التعاقد معه, مشيرة إلى أنه بعد مرحلة التدريب سيتم تقييم التدريب البدني والعقلي من إحدى الجهات قبل التعاقد مع المعلمين الجدد، مؤكدة على أهمية هذه المرحلة.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى, على أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.