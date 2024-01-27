البيت الأبيض عن اتصال بايدن بالرئيس السيسى: مصر تلعب دورا مهما فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 05:27 مساءً - نشر البيت الأبيض تفاصيل اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال فى بيان إن الزعيمين ناقشا الحرب المستمرة في غزة وجهودهما لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف البيت الأبيض، وشكر الرئيس بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دور مصر المهم في هذه العملية، وأكد الزعيمان أنه يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن إلى جانب وقف إنساني طويل الأمد للقتال.

كما ناقشا تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة وفي جميع أنحاءها. واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية وتوفير تدابير متساوية للكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.