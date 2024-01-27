الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 05:27 مساءً - حالة الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ليسود طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، ومائلا الدفء جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادى الجديد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للدفء نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.