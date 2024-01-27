رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يحضر نهائي أمم أفريقيا لليد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 06:31 مساءً - حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على حضور مواجهة مصر أمام الجزائر بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية فى النسخة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يطمح منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز للاحتفاظ باللقب والتتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة، فضلاً عن حسم تذكرة التأهل للأولمبياد.

ويعول المدير الفنى باستور آمال عريضة على اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر المحترفين أمثال كريم هنداوى حارس المرمى واللاعبين، على زين ومحمد سند ويحيى الدرع ويحيى خالد.

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى النهائى بالفوز على تونس فى نصف النهائى 30/25 بعد ما فاز فى دور ربع النهائى الثلاثاء على أنجولا بنتيجة 37/25، بينما تأهل منتخب الجزائر لكرة اليد إلى النهائى بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 32/26 فى نصف النهائى، ليضرب موعدا مع الفراعنة.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز الخامس على التوالى بالإنتصار على تونس بعد الفوز على أنجولا فى ربع النهائى، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات فى ظل الفوز على غينيا بنتيجة 33/15 بأولى مواجهاته بالبطولة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس مرمى المنتخب الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19 فى مباراة شهدت تألق اللاعب مهاب سعيد و زميله أحمد سيسة و أخيرا على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب،

أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976