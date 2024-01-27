المستشار محمود فوزى: الدولة على وشك اتخاذ خطوات جيدة فى ملف المحليات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 06:31 مساءً - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء لاختيار النظام الانتخابي الأمثل للمجالس المحلية، متوقعا أننا على وشك اتخاذ خطوات جيدة تجاه تشكيل المجالس المحلية، قائلا:" المحليات هي المدرسة التى تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، للتركيز على القضايا العامة."

وأضاف "فوزى:" أن تشكيل المجالس المحلية سيكون له أفضل مردود على انفاق المال العام، قائلا:" مصر ليست القاهرة وإسكندرية فهناك محافظات أخري لا يمكن أن تتصل بالمركز إلا من خلال المحليات"، مؤكدا أن الحكومة متفاعلة مع صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات، واعتقد أن المحليات هي الاستحقاق الأخير للدولة المصرية والدولة ستلتزم بتنفيذه كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة.

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان "الحصاد الوطني المستمر".

على جانب آخر، أكد "فوزي"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم كل أشكال الدعم للشباب، من خلال وضعهم في المناصب العامة، وعضوية مجلسي النواب والشيوخ، وتوفير التدريب والتأهيل لهم، كذلك انخفاض سن المسئولين كلها علامات تقول الدولة تدعم الشباب.

وأكد المستشار محمود فوزى، على نجاح تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في خلق أرضية وطنية لكل مصري شاب يدلة بدلوه حتى لو اختلفنا مع بعض سياسيا، فالتنسيقية اليوم، منصة حوارية تتقبل الرأي والرأى الأخر، وتمكنت من تقوية الأرضية الوطنية، فهي حتى الأن فكرة ناجحة وتطبيقها ناجح.