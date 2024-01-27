القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لقسم القلب بالقوات المسلحة

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لقسم القلب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.



تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التى تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، وذلك بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وقام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين

ونقل الخبرات الطبية لهم.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.