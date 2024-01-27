نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة «اختر هديتك» بجناح الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم مسابقة جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحمل اسم «اختر هديتك»، والتي يحرص الأزهر الشريف على إجرائها كل عام بالمعرض لجذب الجمهور بطريقة مختلفة ومحببة، وذلك لنشر التوعية والتثقيف وإدخال السرور على قلوب الجمهور حتى لا يقتصر الجناح على بيع الكتب فقط.

ويطرح القائمون على مسابقة «اختر هديتك»، بعض الأسئلة عبر شاشة عرض ضخمة تفاعلية، يجيب عليها رواد المعرض لتشجيعهم على البحث والإجابة على الأسئلة الدينية والثقافية والتوعوية التي تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.

وكعادتها، جذبت المسابقة الجمهور بمختلف الفئات والأعمار من الجنسين، حيث تعمل على رسم البسمة على وجوه الزائرين وتنشر البهجة بين رواد معرض الكتاب، وتثري الجانب الثقافي والمعرفي لجمهور المعرض بمعلومات خفيفة جديدة.

وتعتمد المسابقة في عرضها على الشاشة التفاعلية التي خصصها جناح الأزهر، لعرض المواد الوثائقية عن جهود الأزهر وشيخه الإمام الأكبر في مساعي السلام والعيش المشترك ومجابهة الفكر المتطرف، فضلًا عن عرض سير أعلام الأزهر القدامى.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بقاعة التراث رقم 4 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته ٥٥ للعام الثامن على التوالي بأركان متنوعة، مقدما العالم الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، شخصية الجناح لهذا العام، وتقام الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.