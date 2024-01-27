نقيب «شباب شمال القاهرة» يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية نقابة المحامين

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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم محمد هيبة، نقيب شباب محامي شمال القاهرة، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين على مقعد استئناف القاهرة.

وقال محمد هيبة، نقيب شباب شمال القاهرة، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن قرار ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين، هي محاولة مخلصة منه للمشاركة في تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمحامين.

وأكد نقيب شباب شمال القاهرة، أنه أعد برنامجًا انتخابيًا يتكون من ثلاثة محاور أساسية، متضمنة الخدمات وهي العمل على زيادة المعاشات سنويًا بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتطوير وميكنة نقابة المحامين وتحسين الأداء الخدمي والنقابي بشكل يحقق آمال وطموحات المحامين لمواجهة المشكلات، وتحسين الخدمات التي تقدم للمحامين وذلك من خلال منصات إلكترونية يستطيع المحامي من خلالها الاستعلام عن قيمة الاشتراك السنوي والسداد وكذا البطاقة العلاجية وتطوير مشروع العلاج وتغيير اللائحة للارتقاء به وتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله المحامين.

وأشار إلى أن نقابة المحامين تمر بمرحلة حرجة وتحتاج تكاتف جميع المخلصين من المحامين الشرفاء.

وتابع: «يجب أن يكون المجلس القادم لنقابة المحامين، على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، حتى يكون إمكانه تحقيق طموحات وآمال أعضاء الجمعية العمومية، ويعود بالنقابة إلى سابق عهدها، وذلك عن طريق وضع آليات وأفكار مختلفة تواكب التطور الرهيب الذي يحدث من حولنا».