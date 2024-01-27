أخبار مصرية

ننشر صور الدولارات المزورة المضبوطة مع مندوب شركة بالغربية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 07:34 مساءً -  

حصلت "دوت الخليج" على صورة للدولارات المزورة التي تم ضبطها مع مندوب أحد الشركات بالغربية، أثناء قيامه باستبدالها بأحد فروع البنك الاهلى، ضمن مبلغ مالى كبير.

 

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وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية قد تمكنت من القبض على مندوب بأحد الشركات اثناء قيامه باستبدال مبلغ مالى كبير بالدولار، واكتشف موظف البنك وجود عملات مزورة بين العملات.

 

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة سمنود بالغربية، بلاغاً من فرع البنك الاهلى، يفيد باكتشاف أحد موظفي البنك وجود عملات مزورة مع مندوب بأحد الشركات أثناء قيام المندوب باستبدال مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك، بينهم عملات مزورة قيمتها 72 ألف دولار، بإجمالي 720 ورقه فئه 100 دولار.

 

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مندوب الشركة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإخطار النيابة العامة بالواقعة، التي تولت بدورها التحقيق.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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