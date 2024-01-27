نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تعلن تشغيل العيادة الخارجية.. ومساواة زوج الصحفية بالزوجة في مشروع العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير الموافقة على المساواة بين الصحفي والصحفية في نسبة استفادة زوج الصحفية وزوجة الصحفي من مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، لتصبح نسبة استفادة زوج الصحفية 70 % بزيادة 20 % عما كان معمولًا به من قبل، وتعد هذه هي المرة الأولى لمساواة الصحفي والصحفية في هذا الشأن منذ بدء تدشين مشروع العلاج.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين: "إن عدم مساواة زوج الصحفية بزوجة الصحفي كان تمييزًا غريبًا على نقابة الصحفيين ويمثل عبثًا قانونيًا وعدوانًا على حقوق الزميلات الصحفييات، وكان لا بد من تصحيح هذا السلوك التمييزي ومساواتهما."

من ناحية أخرى، أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الوظائف التي تم الإعلان عنها للعمل بمشروع العلاج تقدم لها 346 شخص عبر البريد الإلكتروني، وسيتم فحص جميع الطلبات ومراجعة السير الذاتية وتحديد مواعيد للمقابلات الشخصية لمن توفرت لديهم الشروط في الوظائف المطلوبة والتي تشمل طبيب أسرة، ومدير تعاقدات ومراجع فني ومالي للمطالبات الطبية، ومسؤول تحويلات طبية، ثم سيتم عرض المقبولين على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنهم في الاجتماع المقبل.