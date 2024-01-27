انت الأن تتابع خبر تفاصيل صادمة .. إصابة أكثر من 9 أشخاص في حادث مروع على الطريق الصحراوي الغربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 10 أشخاص، وذلك نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق الصحراوي الغربي “أسوان – القاهرة”بالقرب من مدخل قرية فارس محافظة أسوان وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي انقلابها.

وسجل غرفة عمليات النجدة في أسوان اليوم الخميس 25 يناير 2024 بشأن حادث الطريق الصحراوي الغربي حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي القريب من الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث الطريق الصحراوي الغربي

وأعلن التقرير الطبي عن حادث الطريق الصحراوي الغربي وصول 10 مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد حيث أنه نقلهم إلي مستشفى قريب من الحادق لتلقي العلاج اللازم حتي يتمثل إلي الشفاء التام، وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة، كما تم الدفع بعدد من الأوناش من أجل إزالة السيارة عن الترعة وعودة حركة السير إلي طبيعتها.