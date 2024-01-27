"ويبقى الأثر".. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم حفل توقيع كتاب عن الراحل النائب أحمد زيدان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 08:32 مساءً -

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حفل توقيع كتاب "ويبقى الأثر"، الذي يتناول السيرة الذاتية للنائب الراحل أحمد زيدان، عضو التنسيقية، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور أسرة الراحل أحمد زيدان، وأعضاء التنسيقية.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "ويبقى الأثر.. النائب الراحل أحمد زيدان"، استعرض بعض المحطات في حياة النائب الراحل، وجهوده أثناء عضويته في مجلس النواب وغيرها، وتحدثت، هدير زيدان، زوجة الراحل أحمد زيدان، عن النائب الراحل وحياته وفوزه في الانتخابات البرلمانية 2015 عن دائرة الساحل وشبرا، كما تناولت كيف جاءت فكرة الكتاب منذ عام ونصف العام، وجهود الدكتور رامي عبد الباقي عضو التنسيقية ومؤلف الكتاب، ووجهت الشكر التنسيقية على دعمها الكبير، وقالت إن الكتاب يتناول السيرة الذاتية للنائب أحمد زيدان، وحتى يعرف نجله عمر سيرة والده ويفتخر به، وحتى يستفيد الآخرون من أعمال وجهود النائب الراحل.

كما تحدث الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤلف كتاب "ويبقى الأثر"، عن فكرة الكتاب وأن يستهدف تسجيل أعمال وجهود النائب أحمد زيدان، مشيراً إلى أنه كانت له مساهمات كبيرة.

وكذلك تحدث مصطفى زيدان، شقيق النائب الراحل أحمد زيدان، مؤكدا أنه يفتخر بسيرة شقيقه وما قدمه من جهود لأبناء دائرته وحرصه على مصالح المواطنين وقت أن كان عضواً في مجلس النواب.

وأكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها سعيدة بصدور كتاب "ويبقى الأثر" الذي يسجل السيرة الذاتية للراحل أحمد زيدان وما قدمه من جهود ومساهمات وأعمال، مشددة على أنه يستحق هذا التكريم وأن تظل ذكراه العطرة حاضرة دائما بيننا.

وحضر المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، حفل توقيع كتاب ويبقى الأثر، وكذلك تم التوقيع بحضور محمد شوقي، مدير دار نشر عصير الكتب، حيث يعرض الكتاب في جناح التنسيقية في معرض الكتاب.

وقال المستشار محمود فوزي، إنه يعرف النائب الراحل أحمد زيدان، قبل أن يصبح عضوا بمجلس النواب، وكذلك شاهد على أعماله وجهوده تحت قبة البرلمان، متابعا: "رأيت أخلاقياته وسمعته وسط الناس .. رحمة الله عليه يستحق هذا التكريم".

جاء حفل توقيع كتاب "ويبقى الأثر"، عقب انتهاء ندوة نظمتها التنسيقية بعنوان "الحوار الوطني.. حصاد المخرجات"، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.