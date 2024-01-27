القوات المسلحة تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 08:32 مساءً - شاركت القوات المسلحة، بجناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لعام 2024، وتستمر فعالياته حتى السادس من فبراير المقبل، والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية من خلال الكُتب والإصدارات، التي تسهم في معرفة التاريخ العسكري وبطولات العسكرية المصرية عبر مختلف العصور.

ويتضمن جناح القوات المسلحة، الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية، مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية التي تضم العديد من الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية من المخططات والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية وعدد من البحوث الإستراتيجية والنشرات العلمية التى تناقش الموضوعات التخصصية التى تهم مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

كما يحتوى الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة لخدمة القطاع المدني.

والجديد في جناح القوات المسلحة لهذا العام استخدام تقنية "الهولوجرام"؛ للتعريف بمحتويات الجناح، وتجسيد أبرز ملامح الشخصيات العسكرية، بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح؛ يتيح للزائرين إمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكي معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية.