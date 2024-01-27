المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ منتخب كرة اليد لفوزه بكأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 09:32 مساءً - هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024 والحفاظ علي الريادة بالأداء البطولي لكافة اللاعبين وجهازهم الفني.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد بلقب كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الجزائر 29 / 21 في نهائي النسخة، التي اختتمت بمصر بإستاد القاهرة و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ليخطف تذكرة الصعود للدورة الأولمبية.