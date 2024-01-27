وزير الشباب والرياضة: نبارك لمنتخب اليد على فوزه بكأس الأمم الإفريقية وصلاح لم يتمارض ويعشق مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 10:34 مساءً - وجه وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، التهنئة للشعب المصري المصري على فوز منتخب اليد ببطولة الأمم الإفريقية، كما وجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم.

أضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "‏CBC"، اليوم السبت أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وهناك مساع للفوز بأكبر عدد في التاريخ للميداليات المصرية بأولمبياد باريس المقبلة.

أوضح أشرف صبحي أن منتخب مصر لكرة اليد يمتلك لاعبين رجال والجميع يثق في قدراتهم على حصد ميدالية أولمبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت ملحمة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والدولة تدعم بقوة أبنائها بقوة في مختلف المجالات

قال أشرف صبحي: "تواصلت مع منتخب مصر لكرة القدم لمتابعة نهائي أمم إفريقيا لليد اليوم، وأثق في قدرات اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة:

أضاف: "الروح مرتفعة للغاية داخل منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدًا والجميع عازم على الفوز واستكمال المنافسة على لقب الأمم الإفريقية".

عن محمد صلاح نجم منتخب مصر، قال صبحي: "محمد صلاح أحد أهم نجوم العالم وعمره ما يتمارض على بلده فهو عاشق لمصر، وسفره إلى ليفربول "طبيعي" بعد إصابته لسرعة عودته من جديد، والمنتخب بنجومه الموجودين حاليًا قادر على التتويج بلقب الأمم الإفريقية"

أكد أن منتخب مصر على قلب رجل واحد قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدًا وبطولة الأمم الإفريقية الجارية "خارج التوقعات، ودورنا كدولة توفير كل الدعم والسبل الممكنة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وحققنا نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ونخطط دائما بشكل علمي ونوفر كل الدعم لجميع لاعبينا الأبطال بقوة في مختلف الألعاب".

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.